Fransa'da canlı yayın düellosu sonrası ilk anket: Macron, Le Pen'e göre daha ikna edici bulundu

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Fransa’da 24 Nisan’da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi canlı yayında karşıya karşıya gelen Emmanuel Macron ve Marine Le Pen’in performansı değerlendirildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, BFM TV için yapılan bir anket, Macron’un aşırı sağcı aday Le Pen’den daha “ikna edici” bulunduğunu gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 59’u Macron’un Le Pen’den daha ikna edici olduğunu söylerken aynı anket şirketinin 2017’deki canlı yayın karşılaşmasında tespit ettiği oran yüzde 63’tü.

Fransa’da ikinci tur öncesi anketler Macron’un yüzde 55.5 ile seçimi kazanacağını gösteriyor.

Macron, 2017’de seçimi yüzde 66.1 ile kazanmıştı.

TIKLAYIN - Fransa seçimleri: Macron ve Le Pen canlı yayın tartışmasına karşı karşıya geldi