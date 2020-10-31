Fransa'da bir süpermarketin kapısına 'başörtülüler giremez' yazıldı; savcılık soruşturma başlattı

Fransa'nın Nimes şehrinde bir süpermarketin kapısına "başörtülü kadınlar" giremez yazısının asılması tepki çekti.

Euronews'in haberine göre; ülkenin önde gelen süpermarket gruplarından Casino'nun bir ayağı olan Vival mağazasında asılan afiş sonrası yönetim, şirketin değerleri ile ters düşen davranışı kınadığını belirterek afişin kaldırtıldığını açıkladı.

Perşembe günü yaşanan olayın ardından cuma günü kepenk kapatan sürpermarketin vitrinlerine zarar verilirken Nimes Savcılığı "ayrımcılık ve yasa dışı satış reddinden' soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Süpermarketin müdürü tarafından kapıya perşembe günü asılan mesajda "Bugünden itibaren tüm başörtülü kişilerin mağazaya girmesine izin verilmeyecektir" yazıyordu.

Ülkedeki Nice saldırılarının ardından asılan mesaj sosyal ağlarda tepki topladı. Birçok kişi mağaza hakkında şikayet dilekçesi vereceğini duyururken, süpermarket önünde protesto gösterisi düzenleneceği belirtildi.

Mağaza müdürü yerel basının sorularını yanıtsız bırakırken Casino Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kısa süre önce haberdar olduğumuz bu mesajı en sert şekilde kınıyoruz. Kaldırılması için tüm yollara başvurduk, kurumumuzun değerlerine ters düşen kişisel bir girişim söz konusudur" dedi.