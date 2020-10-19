Fransa'da, bir sığınmacıya ait olduğuna inanılan ceset kıyıya vurdu

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Fransa'da Calais'in dışındaki sahile vurmuş ceset bulundu. Fransız yetkililer, bulunan cesedin Kent kıyılarına ulaşmaya çalışan bir sığınmacıya ait olduğuna inandıklarını söyledi.

20 ila 40 yaşları arasında olduğu belirtilen kişinin turuncu bir can yeleği giydiği belirtildi. Boulogne-sur-Mer'de bir savcı olan Pascal Marconville, cesedin üstünde kimlik bulunamadığını ve cinayet ihtimalini elediklerini bildirdi.

Marconville, "Cesedin bulunduğu pozisyon ve üzerinde morlukların olmaması dalgaların onu kıyıya ittiğini gösteriyor" diye konuştu.

Sığınmacı olduğuna inanılan kişinin 33 kilometrelik Dover Boğazı'nı geçmeye çalışırken boğulmuş olabileceği ifade ediliyor.

Ağustos ayında Sudanlı sığınmacı Abdülfatah Hamdullah da aynı sahilde ölü bulunmuştu.

Bazı kampanyacılar Calais'deki hijyenik olmayan şartlar ve polisin şiddet uyguladığı iddialarının sığınmacıların daha iyi şartlar olan bölgelere gitmeye çalışmasına yol açtığını söylüyor.