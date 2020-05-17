T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da bir kadın altız bebek doğurdu

Bebeklere aylarca hastanede bakılacak

17 Mayıs 2020 07:15

Fransa'da doğum yapan bir kadın, altız bebek dünyaya getirdi. 630 ila 730 gram ağırlığındaki bebeklere aylar boyunca hastanede bakılması gerekecek.

24 hafta, 6 gün süren hamileliğin ardından Hautepierre hastanesinde sezaryenle yapılan doğumun ardından prematüre bebekler yoğun bakıma alındı. 630 ila 730 gram ağırlığındaki bebeklere aylar boyunca hastanede bakılması gerekecek.

Hastane çalışanı, "Çok dikkatli davranıyoruz, hastanemizin bütün ekibinin özenini gerektiren bir durum" açıklamasını yaptı. Daha önceden iki çocuğu olan annenin yumurtalık stimülasyonu ile hamile olduğu açıklandı.

Polonya'da geçen yıl 29 yaşındaki bir kadın altız çocuk doğurmuştu. Polonyalı doktorlara göre altız doğumu, 4.7 milyar gebelikten birinde görülüyor.

ETİKETLER

fransabebekdoğumaltızhastanepolonya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24