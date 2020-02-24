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Dünya

Fransa'da bir ilk: Kadın imam cuma namazı kıldırdı

Fransa'da geçen yıl açılan kadın ve erkeklerin birlikte namaz kıldığı camide bir ilk daha yaşandı

24 Şubat 2020 10:13

Fransa'da kadın ve erkeklerin birlikte namaz kıldığı camide ilk kez bir kadın imam namaz kıldırdı. Fransa'nın kadın imamı Kahin Bahloul, namazın ardından vaaz verdi. 

Fransa'nın ilk kadın-erkek karışık camiisi geçen yıl açıldı. Erkeklerin ve kadınların karışık bir şekilde namaz kılabildiği camide bir ilk de cuma günü gerçekleşti. Kahin Bahloul isimli imam tarafından Fransa'da ilk kez bir kadın tarafından cuma namazı kılındı. Bahloul namazın ardından vaaz da verdi. 

Fatima Camii isimli kadın erkek karışık camiinin kurucularından olan İmam Bahloul, kurduğu camiyi anlatırken  "Liberal İslam"ı uyguladığını açıklamıştı. 

Macron'un Fransa'da İslam reformu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" stratejilerini açıklamış,  yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini duyurmuştu. Macron, Fransa'da İslam eğitiminin yine Fransızlar tarafından verileceğini söylemişti. 

Bahloul namaz kıldıran ilk kadın imam mı? 

Bir kadının cuma namazı kılması dünyada ilk değil. 2005 yılında ABD'nin New York kentinde Teolog Dr. Amina Wadud'un cuma namazı kıldırması dünya kamuoyunda ses getirmişti. Wadud'un ardından "Kadınlar namaz kıldırabilir mi?" sorusu tartışılmıştı. Wadud, daha sonra Britanya'ya giderek orada da namaz kıldıran ilk kadın imam olmuştu. 

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