Fransa'da bir ilk: Kadın imam cuma namazı kıldırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" stratejilerini açıklamış, yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini duyurmuştu. Macron, Fransa'da İslam eğitiminin yine Fransızlar tarafından verileceğini söylemişti.
Bahloul namaz kıldıran ilk kadın imam mı?
Bir kadının cuma namazı kılması dünyada ilk değil. 2005 yılında ABD'nin New York kentinde Teolog Dr. Amina Wadud'un cuma namazı kıldırması dünya kamuoyunda ses getirmişti. Wadud'un ardından "Kadınlar namaz kıldırabilir mi?" sorusu tartışılmıştı. Wadud, daha sonra Britanya'ya giderek orada da namaz kıldıran ilk kadın imam olmuştu.