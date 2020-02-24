Fransa'da bir ilk: Kadın imam cuma namazı kıldırdı

Fransa'da kadın ve erkeklerin birlikte namaz kıldığı camide ilk kez bir kadın imam namaz kıldırdı. Fransa'nın kadın imamı Kahin Bahloul, namazın ardından vaaz verdi.

Fransa'nın ilk kadın-erkek karışık camiisi geçen yıl açıldı. Erkeklerin ve kadınların karışık bir şekilde namaz kılabildiği camide bir ilk de cuma günü gerçekleşti. Kahin Bahloul isimli imam tarafından Fransa'da ilk kez bir kadın tarafından cuma namazı kılındı. Bahloul namazın ardından vaaz da verdi.

Fatima Camii isimli kadın erkek karışık camiinin kurucularından olan İmam Bahloul, kurduğu camiyi anlatırken "Liberal İslam"ı uyguladığını açıklamıştı.

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