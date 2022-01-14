Fransa'da bir adam iş yerine "sıkılmaktan tükendiği" için açtığı davayı kazandı

Fransa'da Frederic Desnard isimli bir adam işini "sıkıcı" bulduğu ve bu durumun ruh sağlığını etkilediğini belirterek açtığı davada 50 bin Euro tazminat kazandı.

Wion'da yer alan habere göre, Paris merkezli bir parfüm üreticisi olan Interparfums'te 2014 yılına kadar çalışan Desnard, işinin "çok monoton" olduğunu belirtti.

Büyük bir müşteriyi kaybettikten sonra dört yıl boyunca sıkıcı sorumluluklarla çalıştırıldığını söyleyen Desnard, bu durumun kendisini depresyona sürüklediğini söyledi. Desnard, günlük sorumluluklarının 20-40 dakika gibi kısa süreler sürdüğünü, bu durumun da enerjisini tükettiğini söyledi.

Desnard'ın avukatları, monoton çalışma koşulları nedeniyle müvekkillerinin araç kullanırken epilepsi krizi geçirdiğini söyledi.

Mahkeme, eski iş yerine dava açan Desnard'ın monoton sorumlulukları nedeniyle ruh sağlığını etkileyecek kadar sıkıldığını tespit etti. Mahkeme, iş yerinde 'sıkılmanın' tacizin bir türü olduğunu kabul etti ve Paris Temyiz Mahkemesi de kararı destekledi.

Telegraph'ın aktardığına göre Desnard'ın durumu "tükenmişlik sendromu"nun tam tersi bir şekilde yoğunluktan değil, sıkıntıdan tükenmek olarak tanımlandı.