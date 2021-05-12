Fransa'da başkan adayı olacağı konuşulan Barnier: Ülkeye göç en az 3 yıllığına durdurulmalı

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Fransa'da yapılacak 2022 başkanlık seçimlerinde aday olabileceği konuşulan eski Avrupa Birliği Brexit müzakerecisi Michel Barnier, 3 ila 5 yıllığına Fransa'ya göçü durdurmak istediği söyledi.

RTL, LCI ve Le Figaro Barnier, "Göçmen akışı ile onların arasına sızmaya çalışan terör ağları arasında bağlantı var" dedi ancak "Daha iyi bir hayat için Akdeniz'i aşmaya çalışan herkesin terörist olduğunu düşünmediğini" vurguladı.

Geçmişte maliye bakanlığı da yapan muhafazakar siyasetçi, göçün Fransız toplumunun istikrarına tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Barnier, "Göçmenlik konusunda bir moratoryuma ihtiyaç var. Oturma izinlerini, sağlıkla ilgili izinleri nasıl verdiğimizi incelemeli, kaynaklarımızı nasıl kullandığımıza bakmalıyız.

Aile birleşimlerinin de durdurulması gerektiğini ifade eden Barnier, sığınmacıların ve öğrencilerin ülkeye gelmeye devam etmesine izin verilmesi gerektiği görüşünü sundu.

Barnier verdiği bir başka söyleşide de Fransa'nın Schengen bölgesindeki komşularıyla konuşup AB'nin iç sınırları için daha sıkı kontrol konusunda baskı yapması gerektiğini ifade etti.

Birçok kişi, Barnier'in yüksek ihtimalle AB dışı göçten söz ettiği değerlendirmesinde bulundu.