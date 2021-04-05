Fransa'da 'bakanların restoranlarda yemek yediği' iddiasına soruşturma

Fransa'da bazı bakanların da aralarında bulunduğu birçok hükümet yetkilisinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarını ihlal ederek restoranlarda gizli yemek yediği iddialarına ilişkin Paris Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Geçen hafta sonu bir Fransız televizyon kanalında yayınlanan belgeselde kimliği açıklanmayan bir kişi birçok bakanla iki ya da üç restoranda gizli yemek yediğini söyledi. Bu tür bir "suistimal" hakkında bilgi sahibi olunmadığını açıklayan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisten iddiaları incelemesini istedi.

Euronews'in haberine göre; savcılık pazartesi yaptığı açıklamada, belgeselde adı geçen kişinin iddiasını geri çektiği yönündeki haberlere rağmen soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Fransız restoranları, koronavirüs virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için ekimden bu yana kapalı. Ülke, son günlerde Covid-19 vakalarının hızla artması ve yoğun bakım ünitelerinin neredeyse dolması üzerine nisan ayı sonuna kadar dışarı çıkma yasakları da dahil birçok kısıtlamayı yeniden uygulamaya sokmuştu.

Konu ile ilgili pazar gecesi açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, gizli yemek ve kutlamalar hakkında yetkililerin aylardır incelemelerde bulunduğunu ve bu çerçevede yaklaşık 200 kişiye ağır cezalar verildiğini belirtti. Sözcü ayrıca bakanların `` tamamen hatasız ve örnek olma görevlerinin'' bulunduğunun da altını çizdi.