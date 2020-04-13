Fransa'da aşırı muhafazakar Katolik topluluktan illegal Paskalya ayini

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı muhafazakar bir Katolik topluluğu, yasaklanmasına rağmen yasadışı bir Paskalya ayini düzenledi.

Guardian Avrupa Muhabiri Jon Henley'nin aktardığı habere göre Cumartesi gecesi gerçekleşen ayine dair haberler dün ve bugün Fransız basınında yer aldı. Paris'te tüm dini etkinlikler 17 Mart'tan bu yana yasak.

Fakat Le Point'da yer alan habere göre Saint-Nicolas-du-Chardonnet adlı Katolik kilisesinde düzenlenen ayine 30-40 arası din adamı, rahip yardımcısı ve koro üyesi katıldı. Paris polisi, kilise etrafında yaşayanların kiliseden sesler gelmesi üzerine kendilerine şikayette bulunduğunu açıkladı.

Kilise St. Pius X adlı bir aşırı muhafazakar Katolik topluluk tarafından işletiliyor. Ayin YouTube'dan da yayınlandı.

Fakat kilise, "Video yayını, ayine katılabilecek durumda olanların katılma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz" uyarısında bulundu. Le Point'a göre Paris polisi, polis ayini yöneten rahibe ceza kesiti.

Fransa'da Koronavirüs kaynaklı ölü sayısı pazar günü 315 artışla 14 bin 393'e ulaşmıştı. Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısı dört gündür azalıyor. Bu da ülkedeki salgının tepe noktasına ulaşmış olabileceği yorumlarına yol açıyor.

Bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Koronavirüs salgını başladığından bu yana üçüncü ulusa seslenişini yapması bekleniyor.