Fransa'da aşı tedariği yavaşladı: Nüfusun üçte biri için ilk doz askıya alındı

Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere iki bölgede daha Koronavirüs aşılarında yetersizlik yaşanıyor. Bir sağlık yetkilisi, toplamda Fransa nüfusunun üçte birini oluşturan bu bölgelerde insanların ilk doz için beklemek zorunda kalacağını söyledi.

Fransa'da pek çok Avrupa Birliği ülkesi gibi Koronavirüs aşıları tedariği beklenenden az gerçekleşti. Pfizer, toplam üretimi artırmak için Avrupa'ya tedariği bir süre yavaşlatacağını açıklarken AstraZeneca da Belçika'daki fabrikasında yaşanan teknik sıkıntılar nedeniyle AB'yle anlaştığı miktarı gecikmiş bir şekilde sağlayacağını açıkladı.

Almanya, aşıda eksikliklerin nisan ayına kadar sürmesini beklerken Fransa'da da Paris'in de aralarında bulunduğu üç bölgede aşı dağıtımının geçici bir süreyle duracağı öğrenildi. Fransa'nın kamu sağlığı ajansı bu bölgelerde ilk doz olanların ikinci dozunun yapılacağı ancak ilk dozların duracağını söyledi.

Ajansa ertelemenin nedenini "aşırı az aşı tedariği" olarak gösterdi ve öncelikli olarak ikinci dozların yapılması gerektiğini belirtti.