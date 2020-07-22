Fransa'da artan kadına şiddet vakalarının ardından hükûmet harekete geçti;

Fransa'da milletvekilleri ev içi şiddet mağdurlarını korumak için yeni bir yasayı onayladı. Buna göre doktorlar şüpheli bir ev içi şiddet durumunda hasta gizliliği ilkesini yetkililere haber vermek için bozabilecek.

Euronews'un haberine göre, Fransa'da Ulusal Meclis ve Senato'dan geçen yasa tasarısı ülkede kadına şiddet vakalarının artmaya başlamasıyla gündeme geldi.

Meclis, Salı günü çiftler arası şiddette cezanın arttırılması, partnerlerden birinin cinayete teşebbüs durumunda 10 yıla kadar hapis cezası alması kararlaştırıldı. Şiddet uygulayanların çocuklarını görmeleri de engellenmesine karar verildi. Doktorların, hastanın ev içi şiddet nedeniyle başvurduğundan şüphelenmesi durumunda hasta gizliliği ilkesini bozarak yetkililere haber vermesi de sağlanacak.

Yeni atanan Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti, "En hızlı şekilde yürürlüğe girmesi için çalışacağız ve tüm mağdurlar özellikle ev içi şiddet mağdurları en iyi korumadan yararlanabilecek" dedi.

Hükûmet verilerine göre 2018 yılında Fransa'da 128 kadın ve 21 erkek partnerleri ya da eski partnerleri tarafından öldürüldü. "Partnerler ya da eski partnerler tarafından kadın cinayetleri" isimli sivil toplu kuruluşu, 2019'da bu şekilde 150 cinayetin yaşandığını açıkladı. 2020 verileri ise şu ana kadar 35 kadının öldürüldüğünü gösterdi.

Fransa'da geçen yıldan beri aktivistler ve kuruluşlar tarafından kadına şiddet gündeme getiriliyor.