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Dünya

Fransa'da anket: Merkez sağ aday Valerie Pecresse, seçimin ikinci turunu Macron'la başa baş bitirebilir

54 yaşındaki Pecresse kazanırsa Fransa’nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak

12 Ocak 2022 09:25

T24 Dış Haberler

Fransa’da yapılan yeni bir anket 2022’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, merkez sağ aday Valerie Pecresse’in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yakın sonuçlar alabileceğini gösterdi.

Fransa’da BFM TV ve L’Express tarafından yapılan bir anket, Nisan 2022’de gerçekleşecek seçimde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daha önceki anketlere göre puan kaybı yaşasa da birinci turu ilk sırada tamamlayacağını gösteriyor.

Merkez sağ aday Valerie Pecresse ve aşırı sağ aday Marine Le Pen de yüzde 17 ile ilk turu yakın bir şekilde bitirebilecek gibi görünüyor.

Anket, Valerie Pecresse’in ikinci tura geçmesi durumunda Macron’la oyları eşitleyebileceği, yüzde 50 alabileceğini gösteriyor.

54 yaşındaki Pecresse kazanırsa Fransa’nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.

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