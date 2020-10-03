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Koronavirüs

Fransa'da alarm; en yüksek günlük Koronavirüs vaka sayısına ulaşıldı

Son 24 saatte 16 bin 972 yeni vaka tespit edildi

03 Ekim 2020 22:40

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı, son 24 saatte tespit edilen 16 bin 972 yeni vaka ile salgının başında bu yana günlük artış bakımından en yüksek seviyesine ulaştı.

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