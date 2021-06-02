Fransa'da 12 ile 18 yaş arasındaki çocuklar aşı olabilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların 15 Haziran'dan itibaren Covid-19 aşısı vurulabileceğini duyurdu.

Aşılamanın ebeveynlerin rızasıyla yapılacağını belirten Macron, "15 Haziran'a kadar 30 milyon aşı sınırını geçeceğiz, bu yüzden 15 Haziran'dan itibaren 12-18 yaşındakilerin aşılanmasına izin vermeye karar verdik" dedi.

Fransa’da 37 milyon fazla kişiyi bir doz aşı yapıldı

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı Fransa’da, toplam 37 milyon 396 bin 759 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 26 milyon 176 bin 709’una tek doz, 11 milyon 220 bin 50’sine ise iki doz aşı yapıldı.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), geçtiğimiz Cuma günü Pfizer aşısının kullanımını 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda kullanımını onaylamıştı.