Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylarda 56 kişi gözaltına alındı

Fransa'da düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylarda 46'sı başkent Paris'te olmak üzere toplam 56 kişi gözaltına alındı. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede en az 24 kişi yaralandı.

Euronews'da yer alan habere göre, Fransa'nın başkenti Paris'te sendikaların ve sivil toplum kuruluşların çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Nation Meydanı'na kadar yürüdü. Sarı yelekliler de bu gösteriye katıldı.

Eylemde, göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, eylemciler bir çöp bidonunu ateşe verdi, bir bankanın camını kırdı ve çevreye zarar verdi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkentteki gösteride 46 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Düzenlenen gösterilere, İçişleri Bakanlığına göre 106 bin, organizatörlere göre de 150 bin kişi katıldı.