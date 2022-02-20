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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanlığı: Macron ve Putin arasındaki görüşme başladı

Fransa Cumhurbaşkanı, dün de Ukrayna Devlet Başkanı'yla konuşmuştu

20 Şubat 2022 13:43

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon konuşmasının başladığını duyurdu. 

Ukrayan-Rusya arasındaki kriz Donbas'ta tırmanırken Batı ülkelerinin diyalog çalışmaları da sürüyor. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle görüşmesinin ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşuyor. 

Macron, geçen haftalarda Ukrayna ve Rusya'ya ziyaretlerde bulunmuştu.Putin ve Macron'un Moskova'daki görüşmesi beş saat sürmüştü. 

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