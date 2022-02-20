Fransa Cumhurbaşkanlığı: Macron ve Putin arasındaki görüşme başladı

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon konuşmasının başladığını duyurdu.

Ukrayan-Rusya arasındaki kriz Donbas'ta tırmanırken Batı ülkelerinin diyalog çalışmaları da sürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle görüşmesinin ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşuyor.

Macron, geçen haftalarda Ukrayna ve Rusya'ya ziyaretlerde bulunmuştu.Putin ve Macron'un Moskova'daki görüşmesi beş saat sürmüştü.

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