Macron ve Zelenski, Ukrayna'nın doğusundaki krizi konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Donbas'ta şiddetlenen çatışmalarla ilgili telefonda görüştü.

Zelenskiy, Twitter paylaşımında, Donbas cephesinde şiddetlenen çatışmalar hakkında Macron'a bilgi verdiğini belirtti.

Cephedeki kayıpları ve Ukraynalı siyasetçilerle uluslararası gazetecilerin topçu atışlarına maruz kalmaları hakkında Macron'a bilgi aktardığını kaydeden Zelenskiy, "Acil olarak gerilimin düşürülmesi ve değerlendirmesini yaptı.

Taraflar bu hafta birbirini karşılıklı olarak Minsk Anlaşması'nın getirdiği ateşkesi ihlal etmekle ve havan topu atmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda durumun "kötüleştiğini" söyledi.