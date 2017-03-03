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BBC Türkçe

Fransa cumhurbaşkanlığı adayı Fillon'un evine polis baskını

Fransa'da muhafazakar cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un Paris'teki evine polis baskın düzenledi. Baskının Fillon hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapıldığı belirtiliyor.

03 Mart 2017 14:21

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhafazakar adayı François Fillon'un hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle açılan soruşturma kapsamında Paris'teki evinde arama yapıldı.

Arama yapıldığı sırada Fransa'nın güneyindeki şarap bağlarını ziyaret eden Fillon, seçim kampanyasına devam edeceğini duyurdu.

Fransa'da yayın yapan Le Canard Enchaine gazetesi tarafından ortaya atılan iddialara göre, Fillon'un Galler doğumlu eşi Penelope'ye hem eşinin hem de halefinin asistanı olarak çalıştığı gerekçesiyle birkaç yıl boyunca toplam 830 bin euro ödeme yapıldı.

Ancak Penelope Fillon'un işyerinin bulunduğu parlamentoya giriş kartının olmaması, karşılığında ödeme aldığı işi gerçekten yapıp yapmadığıyla ilgili soru işaretlerinin doğmasına neden oldu.

Fillon, hakkındaki iddiaları reddediyor.

Muhafazakar aday, daha önce seçim yarışının favorisi olarak görülüyordu ancak iddiaların ortaya çıkması ve soruşturma başlatılmasıyla birlikte kamuoyu yoklamalarında aldığı destek de hızla azaldı.

Geçen ay, Fillon'un parlamentodaki odası da aranmıştı.

BBC'nin Paris muhabiri Hugh Schofield, eve baskınının sağ kanattaki birçok kişi tarafından skandalın Fillon'un kampanyası üzerine düşürdüğü gölgeyi daha da artırdığını düşündüğünü söylüyor.

Schofield ayrıca, iddiaların ortaya atılmasından bu yana geçen bir aylık zaman içerisinde ilk kez Fillon'un adaylığa uygun olup olmadığı sorusunun yüksek sesle dile getirildiğini belirtiyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen bazı isimleri, ön seçimlerde Fillon'un mağlup etrtiği 71 yaşındaki eski Başbakan Alain Juppe'ye açıkça destek vermeye başladı.

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