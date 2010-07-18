Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'i kızdıran karikatür

T24-

Sarkozy’i demir parmaklıklar ardında fiili livata halinde gösteren fotomontaj yüzünden mizah gazetesi yarın satıştan çekilecek.

Ülkenin en çok sata gazetesi Le Monte'a benzerliği ile hicivli yayın yapan Le Monte, asparagas haberler yayınlıyor.

Le Monte’un son kapağında, şu aralar siyasi sıkıntılarla boğuşan Nicolas Sarkozy demir parmaklıklar ardında bir mahkumla cinsel ilişki halinde görülüyor. Fotomontajla elde edilen resmin üstünde “Sarkozy hapiste” yazıyor. Ayrıca Sarkozy’i bir keçiyle ilişkiye girerken gösteren bir resim de yine ilk sayfada yer alıyor.

1 EURO'LUK SEMBOLİK TAZMİNAT

Sarkozy, Le Monte’daki resimlerin yayınlanmasının ardından mahkemeye başvurdu.

Paris Ceza Mahkemesi jet hızıyla karar alarak gazetenin söz konusu resimleri “karartmasına” ve Sarkozy’e 1 Euro’luk sembolik tazminat ödemesine hükmetti.

Görüntüler çıkarılmazsa, yeni sayılarda basılan benzeri her resim için 100 Euro ceza ödenecek.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ZARAR GÖRDÜ

Mahkeme, resimlerin, “kabul edilir sınırları aşarak, insan saygınlığını ihlal ettiğini” belirtti. Gazetenin sahibi Sonora Media ise “Resimler ucuz mizah olabilir ama bu karar orantısız. İfade özgürlüğü zarar gördü. Durum endişe verici. Yaz sayımızı pazartesi günü satıştan çekeceğiz” açıklamasını yaptı.



