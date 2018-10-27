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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan zirve tweeti

"İstanbul'a yeni geldim, Suriye'de yeni bir insani krizi önlemek için çalışıyoruz"

27 Ekim 2018 19:52

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, " Suriye'de yeni bir insani krizi önlemek için kararlılığı sağlamaya çalışıyoruz" dedi. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderlerinin buluştuğu İstanbul'daki Suriye Zirvesi'nine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'a yeni geldim. Bugün burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Putin ve Başbakan Merkel ile Suriye'de yeni bir insani krizi önlemek için kararlılığı sağlamaya çalışıyoruz."

 

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FransaCumhurbaşkanıEmmanuel MacronTweetRusyaAlmanyaFransaTürkiyeİstanbul
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