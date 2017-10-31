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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Rusya ve Türkiye ile diyalog çağrısı

"Rusya ve Türkiye'nin geleceği Avrupa ile bağlantılı"

31 Ekim 2017 21:50

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ve Türkiye ile diyalog çağrısı yaptı. Avrupa Konseyi ziyareti çerçevesinde Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) konuşan Macron, Moskova ve Ankara'yla diyaloğun önemine dikkat çekti.

Macron, Rusya ve Türkiye'nin Avrupa'ya sırt dönerek bir gelecek kuramayacağını, iki ülkenin geleceğinin Avrupa ile bağlantılı olduğunu söyledi. Macron, "Herkesle konuşmalıyız" dedi.

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Macron, Avrupa'nın Rusya ile mevcut sorunlara rağmen yoğun bir diyalog yürütmesi gerektiğini ve bunun kapıları kapatmaktan daha doğru olacağını belirtti. Fransız lider, aynı rotanın Türkiye ile ilişkilerde de izlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Başkalarına ders verme girişimlerinden kaçınılmalı"

Avrupa ülkelerinin kendi değerlerini korumasının önemine değinen ve bu değerlerin evrensel olduğunu kaydeden Macron, "ancak başkalarına ders verme girişimlerinden kaçınılması gerektiğini" belirtti.

Avrupa Konseyi üyesi Rusya ve Türkiye, aynı zamanda haklarında açılan davalarla AİHM gündemini en çok meşgul eden ülkeler. Rusya, Kırım'ın ilhakının ardından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Rus vekilin oy hakkının geri alınmasını protesto için 2017 yılında üyelik aidatında kesinti yapmıştı.

Macron'dan Rusya'ya ziyaret

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un RIA haber ajansında yer verilen açıklamasına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Rusya ziyareti için kendisine yapılan daveti kabul etti. Haberde Macron'un önümüzdeki yıl St.Petersburg'da düzenlenecek Uluslararası Ekonomi Forumu yıllık toplantısına katılabileceği belirtildi.

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