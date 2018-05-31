Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Russia Today muhabirlerinin saraya girişini yasakladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haberini taraflı bulduğu birçok kez eleştirdiği Russia Today muhabirlerinin Cumhurbaşkanlık sarayına girişini yasakladı.

Elysee sarayında diğer ülke muhabirleri gibi basın mensubu olarak girişini gerçekleştirmek üzere basın giriş noktasına giden RT muhabirleri polis tarafından engellendi. Muhabirlerin gizli çekim ile gerçekleştirdiği ve yayınladığı görüntülerde “Cumhurbaşkanının talimatı kesin. Girmenizi istemiyor. Russia Today olduğu sürece giremezsiniz” açıklamasını yapan polis memurlarının basın mensuplarını kapıdan kovuyor. Olay üzerine şaşkına dönen RT muhabiri Kyrill Kotikov, katıldığı bir radyo programında, “Ne zamandan beri bir Cumhurbaşkanı kimin gazeteci olup olmadığına karar veriyor? Üstelik biz yabancı da değiliz, Fransız basın kartına sahip Fransız gazeteciyiz” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Macron geçtiğimiz günlerde Le Point dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren reklam afişlerini indirten Fransa’daki Türklere tepki göstermiş “basın ve ifade özgürlüğünü” savunmuştu. Macron Twitterdan yaptığı açıklamada, “Le Point’in afişleri bayilerden ‘Fransa’da ve yurtdışındaki özgürlük düşmanlarının hoşuna gitmemesi sebebiyle kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. Basın özgürlüğünün bedeli yoktur: Onsuz diktatörlüktür” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamasının üzerine Macron, Türkiye’den hükümet tarafından eleştirilmişti.