Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'ın efsane sanatçısı Feyruz ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a yaptığı ziyaretinde efsanevi sanatçı Feyruz'la görüştü.

Arap müziğinin divası olarak bilinen Feyruz (Fairouz), Macron'un Lübnan ziyaretinde görüştüğü ilk isimlerden biri oldu.

Macron, yeni başbakan olarak Berlin Büyükelçisi Mustapha Adib'in seçilmesinden bir gün sonra Lübnan'a gitti. Lübnan için ağır etkileri olan 4 Ağustos Beyrut Limanı patlaması sonrası ilk hafta ülkeyi ziyaret eden Macron, reform çağrısını yinelemiş, 'yeni bir siyasi anlaşma' önerisinde bulunmuştu.