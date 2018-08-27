Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Esad'ı desteklemek 'berbat bir hata' olur

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemenin 'berbat bir hata' olacağını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransız büyükelçilerle yaptığı toplantıda Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemenin "berbat bir hata" olacağını söyledi.

Macron ayrıca Şam'ın kimyasal silah kullanması halinde Suriye'de yeni hava saldırıları düzenlemeye hazır olduklarını da duyurdu.

Macron'un bu açıklaması Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD, İngiltere ve Fransa'yı Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye'ye yeni saldılarılar düzenleme planı yapmakla suçlamasının ardından geldi.

"Suriye konusunda Rusya ile koordinasyon mekanizması ilk sonuçlarını verdi"

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca "St.Petersburg'da yaratılan, Suriye konusunda Rusya ile koordinasyon mekanizması özellikle insani yardım alanında ilk sonuçlarını verdi" dedi.