Fransa Cumhurbaşkanı Macron, denizaltı krizini ABD Başkanı Biden'la görüşecek

Avustralya’nın nükleer denizaltı yapımı konusunda Fransa’yla anlaşmasını iptal ederek ABD ve Britanya ile anlaşması üzerine başlayan kriz devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden’la telefon görüşmesi yapacağı belirtildi.

VOA'da yer alan habere göre, Fransa hükûmet sözcüsü Gabriel Attal, Fransa’nın denizaltı anlaşmasının iptaliyle ilgili bir açıklama beklediğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise ülkesinin Fransa’yla olan anlaşmasını iptal etmesini savundu. Morrison, Avustralya’nın çıkarlarına öncelik vermesinden dolayı pişman olmadığını kaydetti.

Avustralya Başbakanı, Fransa’nın hayal kırıklığını anladığını kaydetti ancak ülkesinin her zaman çıkarları için en iyi kararları alması gerektiğini söyledi.

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AUKUS Fransa'yı kızdırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve Britanya'nın Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya'nın 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başta 43 milyar dolar olup daha sonra 90 milyar dolara ulaşan ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı da rafa kalktı.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

Fransa, Britanya Büyükelçisi'ni geri çağırmamıştı

Fransa'nın ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çekmesi konusunda, "Eski ortaklarımıza ciddi bir memnuniyetsizlik, aramızda ciddi bir kriz olduğunu göstermenin bir yoluydu" diyen Le Drian, Avustralya ve ABD'deki çıkarlarını savunmak için pozisyonlarını yeniden değerlendireceklerini söylemişti.