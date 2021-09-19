Denizaltı krizi: Fransa'nın "yalan ve iki yüzlülük" suçlamasına Avustralya'dan yanıt geldi

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Denizaltı krizinde Fransa’nın “yalan” suçlamalarına Avustralya Başbakanı Scott Morrison’dan yanıt geldi. Morrison, aylar önce Fransa’ya denizaltı anlaşmasına ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.

ABD-Britanya ve Avustralya arasında varılan güvenlik işbirliği kapsamında nükleer denizaltı anlaşmasıyla Fransa ve Avustralya arasında varılan milyar dolarlık denizaltı anlaşması iptal olmuştu. Fransa, ABD ve Avustralya’daki büyükelçilerini geri çekmiş, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian "Yalan, ikiyüzlülük, ciddi bir güven ihlali ve hor görmeyle karşılaştık. Aramızda işler yolunda gitmiyor, bu kriz anlamına geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya Başbakanı Morrison, Le Drian’ın sert açıklamalarına yanıt vererek “Bence, Attack Class denizaltının stratejik çıkarlarımızı karşılamayacağına ilişkin derin ve büyük endişelerimiz olduğunu ve kararımızı kendi ulusal stratejik kararlarımıza göre vereceğimizi biliyorlardı” dedi.

Fransa ve Avustralya arasında iptal olan denizaltı anlaşmasının maliyetinin 31 milyar Euro olduğu belirtilmişti. Morrison, Fransa’nın hayal kırıklığını anladığını söyledi ve ekledi: “Avustralya’nın ulusal çıkarını önceleme kararından pişman olmam”

AUKUS Fransa'yı kızdırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya'nın 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başta 43 milyar dolar olup daha sonra 90 milyar dolara ulaşan ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı da rafa kalktı.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

Fransa, Britanya Büyükelçisi'ni geri çağırmamıştı

Fransa'nın ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çekmesi konusunda, "Eski ortaklarımıza ciddi bir memnuniyetsizlik, aramızda ciddi bir kriz olduğunu göstermenin bir yoluydu" diyen Le Drian, Avustralya ve ABD'deki çıkarlarını savunmak için pozisyonlarını yeniden değerlendireceklerini söylemişti.

Fransız Bakan, Britanya'yı da sürekli fırsatçılık peşinde olmakla suçlayarak, bu nedenle Londra büyükelçisini geri çekmeyi gereksiz gördüklerini aktarmıştı.