Fransa'da, Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ermeni derneğin gönüllüleri ile buluşan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dernek gönüllüsü tarafından yöneltilen “Uluslararası hukuka, BM’nin tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça müdahale etme hakkınız yoktur. Mesela Mali’ye müdahale ettik, çünkü ‘teröristler bize saldırıyor’ diyerek bizi davet etti. Suriye bölgesinde ise koalisyon güçlerine katıldık çünkü teröristler yine devletlere saldırıyordu. Dağlık Karabağ’da ise durum çok farklı" dedi.

DHA

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