Fransa tarihinde bir ilk: Sarkozy, yolsuzluk suçlamalarından ötürü mahkemeye çıkacak

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında bugün yargıç karşısına çıktı. Sarkozy Fransa'da, bu suçlamayla mahkeme önüne çıkan ilk eski cumhurbaşkanı oldu.

2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olan Sarkozy, partisi hakkında yürütülen mali soruşturma konusunda bilgi sızdırması için bir yargıca rüşvet vermeye çalışmakla suçlanıyor.

Sarkozy suçlamaları reddediyor.

Rüşvet teklif edildiği öne sürülen 73 yaşındaki emekli yargıcın avukatları ise müvekkillerinin sağlığının duruşmaya katılmaya müsait olmadığını söyleyerek mazeret bildirdiler.

Sarkozy altı yıldır suçlamaları reddediyor ve davaya dönüşmemesi için mücadele veriyordu.

Duruşmanın 10 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor.

Fransa'da bir diğer eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac da 2011 yılında zimmetine para geçirmekten hüküm giymişti.

Chirac, 2011 yılında kamu fonlarını yönlendirmek ve kamu güvenini istismar etmek suçlamalarından ötürü iki yıl hapis cezası almış, sağlığının kötü olmasından dolayı yargıç karşısına çıkmamıştı.

Telefon konuşmaları dinlendi

Sarkozy hakkında Fransız savcılarının hazırladığı çok sayıda dava dosyası var.

Resmen bugünden itibaren başlayacak dava ise Sarkozy'nin seçim kampanyası dönemine kadar olan döneme ilişkin yolsuzluk suçlamalarını ele alacak.

Dava, Sarkozy'nin 2007 yılındaki seçim yarışını, gizli bağışlarla yürüttüğü suçlamalarını araştıran soruşturma ile ilişkili.

Savcılık makamı, Sarkozy ve o dönemki avukatı Thierry Herzog'u, bu soruşturmayla ilgili bilgi vermesi karşılığında yargıç Gilbert Azibert'e Monako'da prestijli bir görev teklif etmekle suçluyor.

Soruşturma kapsamında Sarkozy ve Thierry Herzog'un 2013-2014 yılları arasındaki telefon konuşmaları dinlendi.

Sarkozy ise Azibert'in Monako'daki bu göreve hiçbir zaman getirilmemiş olmasını kanıt göstererek iddiaları reddediyor.

Sarkozy hakkındaki diğer dosyalar

Sarkozy hakkında henüz davaya dönüşmemiş başka yolsuzluk dosyaları da var.

Eski cumhurbaşkanının 2007 seçimi için kozmetik firması L'Oreal'in varisi Liliane Bettencourt'tan yasa dışı bağış kabul ettiği suçlaması 2013 yılının Ekim ayında yargıçlar tarafından düşürülmüştü.

Bunun dışında savcılar, Sarkozy'nin aynı seçim kampanyası için Muammer Kaddafi'nin yönetimde olduğu 2007 yılında, Libya'dan milyonlarca euro değerinde bağış aldığı iddiasını da ortaya atıyor.

2018 yılında Sarkozy, yolsuzluk, yasa dışı kampanya fonlaması ve kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandı.

Geçen ay ise suç içeren bir komplonun parçası olmakla suçlandı.

Sarkozy ise bütün bu suçlamaları reddediyor.

Başka bir dava kapsamında ise 2021 yılında 13 diğer sanıkla birlikte, bu sefer 2012 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında mali kuralları ihlal ettiği mahkemeye çıkacak.

Bu davada savcılar Sarkozy'nin kampanyasını yürüten grubu Bygmalion adlı halkla ilişkiler şirketi tarafından idare edilen büyük bir fatura sahtekarlığı yoluyla yaklaşık 43 milyon euro harcamakla suçluyor. Bu, yasaların izin verdiği kampanya fonunun neredeyse iki misli bir miktar.

Hatıralarını yayımladı

Hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları Sarkozy'nin 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamamasına sebep oldu.

Fakat siyasetten çekildiğini açıkladığı 2018 yılından bu yana bütün eski Fransa cumhurbaşkanları gibi kamuoyunun ilgisini topluyor. Gittiği her yerde çevresini kalabalıklar sarıyor.

Son olarak bu yaz yayınladığı "Fırtınalar Zamanı" başlıklı hatıratı için düzenlediği imza günlerinde kuyruklar oluştu ve kitap haftalarda "en çok satanlar" listesinde yer aldı.