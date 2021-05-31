Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Covid-19 aşısı oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile birlikte Covid-19 aşısı olduklarını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Brigitte Macron ile birlikte Covid-19 aşısı olduklarını aktararak, "Aşılandım. Brigitte ve ben gibi, şimdiden 25 milyon Fransız gibi, hadi aşı olalım! Bizi korumak, sevdiklerimizi korumak için" ifadelerini kullandı. Macron, hangi aşıyı yaptırdığı hakkında ise bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Macron, geçtiğimiz Aralık ayında, eşi ise geçtiğimiz ekim ayında Covid-19’a yakalanmıştı.