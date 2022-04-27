Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a seçimden sonraki ilk halk ziyaretinde çeri domates atıldı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a pazar günkü seçimlerde 2. dönemini kazandıktan sonra gerçekleştirdiği ilk halk ziyaretinde çeri domatesler atıldı.

Çeri domatesler Macron'a Paris'in kuzeyindeki Cergy banliyösü ziyareti sırasın ufak bir kalabalığa konuşma yaparken atıldı.

Kalabalığın yanından geçen bir kişinin attığı domatesler Macron'a isabet etmedi ancak koruma görevlilerinin "bir nesne fırlatıldı" diye bağırmasına sebep oldu. Koruma görevlileri bir şemsiye açarak Macron'u kalabalığın arasından çıkardı.

Macron, seçimlerin ilk turunda aşırı solcu Jean-Luc Mélenchon'un yüzde 48 oy alırken kendisinin yüzde 23.7'de kaldığı Cergy'yi "her sesten insanı dinlemeye açık olduğunu" göstermek için ziyaret ettiğini söylemişti.

Macron pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinde aşırı sağcı Le Pen'i geçmeyi başarsa da, anketler seçmenin büyük bir bölümünün "Politikalarına ikna olmaktan çok Le Pen'in seçilmemesi için" Macron'a oy verdiğine işaret ediyor