Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ilk kez 24 Nisan törenine katılacak

Ermenistan merkezli haber sitesi 'Panarmenian.net', “Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın 24 Nisan’da Paris’teki "Ermeni soykırımı" anıtına giderek saygı duruşunda bulunacağını” duyurdu. Panarmenian sitesi Hollande’ın anıta gideceğinin Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından doğrulandığını bildirdi.

Fransa’daki Ermeni Teşkilatları Federasyonu da, 2012’de Cumhurbaşkanı seçilen Hollande’ın ilk kez anıta gidecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren bir açıklama yaptı. Hollande önümüzdeki ay da Erivan’a resmi ziyarette bulunacak.

Hollande'ın adaylık sürecinde Ermenilere verdiği sözlerin ardından geçtiğimiz yıl 24 Nisan'daki anma törenlerine katılmayıp yerine Eğitim Bakanı'nı göndermesi tartışmalara neden olmuş, bunun ardından Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Hollande'ın törenlere katılamamasına gerekçe olarak Çin'e yapacağı resmi ziyaret gösterilmişti.

St.Petersburg’da da anma günü

Bu arada Rusya’nın St. Petersburg kenti 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımı Anma Günü” olarak tanıdı. St. Petersburg Parlamentosu Yasama Komitesi Başkanı ve Birleşik Rusya Grubu üyesi Vitali Milonov tarafından sunulan “St. Petersburg’da bayramlar ve anma günlerine Ermeni soykırımını anma gününün de eklenmesini” öngören tasarının oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Öte yandan Hollanda’nın Almelo kentinde Türk sivil toplum kuruluşlarının karşı çıkmasına rağmen 24 Nisan’da soykırım anıtının açılacağı bildirildi.

Buenos Aires'te de etkinlikler var

Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te de Ermeni lobisi yarın bir takım etkinlikler düzenleyecek. San Gregorio Katedrali'nde düzenlenecek ayinden sonra Ermeni Kültür Merkezi'nde anma etkinlikleri yapılacak. Etkinliğe Arjantin Ulusal Sayıştay Başkanı Leandro Despouy ve Ermenistan Büyükelçisi Vahagn Melikian'ın ve çeşitli insan hakları temsilcilerinin katılması bekleniyor. Etkinliğin konuşmacı konuğu ise gazeteci ve yayıncı Ragıp Zarakolu olacak. Ermeni Gençlik Örgütü ise akşam Buenos Aires Hukuk Fakültesi önünden Türkiye Büyükelçiliği rezidansı önüne yürüyecek.

Ragıp Zarakolu'ya onur ödülü

Pazartesi günü, Ragıp Zarakolu'nun Arjantin Ulusal Meclisi'nde Türkiye'de İnsan Hakları Mücadelesi ile ilgili bir konferans vereceği, Buenos Aires Meclisi, insan hakları konusunda verdiği mücadele ve yaptığı çalışmalardan ötürü Zarakolu'nu "Onur Konuğu" ödülü vereceği belirtiliyor.