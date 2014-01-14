Fransa Cumhurbaşkanı eski eşinin kurbanı mı?

Fransa'yı sallayan Cumhurbaşkanı François Hollande ile oyuncu Julie Gayet (41) arasındaki aşkın, Hollande'ı kendisinden "çalan" Valerie Trierweiler'den intikam almak isteyen ilk eşi Segolene Royal'in çöpçatanlığı sonucu başladığı iddia edildi.

Hollande (60), gazeteci Trierweiler (49) için 2007'de 30 yıllık hayat arkadaşı ve 4 çocuğunun annesi Royal'i terk etmişti. 2007'de cumhurbaşkanlığına aday olan Sosyalist Partili Royal'in kampanyasına, Gayet ile babası Brice Gayet destek vermişti.

O dönemde gizlice Trierweiler'le flört eden Hollande, kampanyada tanıştığı Gayet ile de yakınlaştı. Gayet ile arası iyi olan Royal de bu yakınlaşmanın aşka dönüşmesi için uğraştı. Trierweiler'ın 2012'deki yerel seçimlerde Royal'e karşı aynı seçim bölgesinde aday olan başka birini desteklediğini Twitter'dan ilan etmesi, husumeti ortaya çıkarmıştı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı François Hollande ile oyuncu Julie Gayet arasındaki aşkın, Hollande'ı kendisinden "çalan" Valerie Trierweiler'den intikam almak isteyen ilk eşi Segolene Royal'in çöpçatanlığı sonucu başladığı iddia ediliyor.