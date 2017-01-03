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Deutsche Welle

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Valls, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı

Fransa'da sol kanadın cumhurbaşkanlığı için aday adayı eski Başbakan Manuel Valls, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına karşı olduğunu söyledi

03 Ocak 2017 23:56

Fransa'da Sosyalistlerin cumhurbaşkanlığı koltuğuna aday adayı Manuel Valls, Paris'te seçim programının tanıtımında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine karşı olduğunu söyledi.

Sol kanadın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ocak sonunda yapılacak ön seçimde Valls'ın galibiyetle çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak kamuoyu yoklamaları cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne Valls ne de sol kanattan başka bir adayın ikinci tura kalacağına ihtimal vermiyor.

Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme seçimlerinin ilk turu 22 Ocak'ta, ikinci turu ise 29 Ocak'ta yapılacak. Merkez sağın aday adayı belirleme seçimleri de kasım ayında yapılmış ve sandıktan muhafazakar aday François Fillon çıkmıştı. Muhafazakar kesimi temsil eden Fillon da Türkiye'nin AB üyeliğine karşı, yabancılara ve Müslümanlara yönelik sert tutumuyla tanınıyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu olarak nisan ve mayıs aylarında yapılacak. Yarışın Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marine Le Pen ve merkez sağın başkan adayı Fillon arasında geçmesi bekleniyor.

Valls geçtiğimiz ay cumhurbaşkanı adayı olmak için mücadele etmek adına başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Rtre/SSB/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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