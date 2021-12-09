Fransa cumhurbaşkanı adayı Pecresse: AB genişlemesi özellikle Türkiye için sona ermeli

Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı olan Valerie Pecresse, 'Avrupa'nın sınırlarını koruyacağı mesajını' verdi. Bu kapsamda önceliklerinin göç politikası ve Schengen anlaşmasının gözden geçirilmesi olduğunu söyleyen Pecresse, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu kaydetti.

Fransa lideri Emmanuel Macron'un Nisan 2022'de yapılacak seçimlerde en güçlü rakipleri arasında gösterilen Pecresse, özellikle Türkiye için AB genişlemesinin sona ermesi gerektiğini savundu.

Fransız Le Monde gazetesi için bir yazı kaleme alan Pecresse, "Fransa'nın çıkarlarını daha iyi savunması gerektiğine inanıyorum. Fransa'nın gücü için olduğu kadar Avrupa'nın gücü için de mücadele edeceğim" dedi.

Afrika için 'Marshall Planı'

Pecresse ayrıca Afrika için "özellikle Avrupa şirketleri tarafından desteklenen bir Marshall Planı"nı savunduğunu ifade etti.

Marshall Planı, II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, komünizm karşıtı hedefleri olan bir ekonomik yardım paketidir. 16 ülke, bu plan uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma yardımı almıştır.

"Avrupa göç politikası revize edilmeli"

'Gurur Avrupası' inşa etmek için 'naif Avrupa'dan çıkılması gerektiğini anlatan Pecresse, "Bu, sınırlarını nasıl savunacağını bilen bir Avrupa ile başlar." dedi.

Bu noktada göçmenlerin iadesi ve Schengen anlaşması dahil Avrupa göç politikasının revize edilmesi çağrısı yapan Pecresse, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'e 10 bin sınır muhafızının işe alımını hızlandırmak istediğini de hatırlattı.

"Fransa, derisine yapışmış kibir imajına son vermeli"

"Fransa'nın Macron cumhurbaşkanlığının başlangıcından bu yana derisine yapışmış olan kibir imajına son vermelidir" diyen Pecresse, Paris'in Avrupa hukukunun ihlali karşısında laiklik gibi cumhuriyetçi ilkeleri daha iyi savunması gerektiğini kaydetti.

Brexit'in AB'nin insanların isteklerini karşılayamazsa çözülebileceğini gösterdiğini belirten Pecresse, "Tüm ortaklarımızla birlikte yeni bir Avrupa şartı üzerinde çalışmak için bu başkanlıktan yararlanacağım." diye yazdı.

Valerie Pecresse kimdir?

Başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France Bölgesi'nin Başkanı Valerie Pecresse, daha önce yüksek öğrenim ve bütçe bakanlığı yaptı.

Nükleer reaktörleri kapatma planlarını gözden geçirme sözü verdi; ancak nükleerin yeterli olmayacağını ve yenilenebilir kaynakların güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Diğer önerileri arasında Avrupa sınırlarında bir karbon vergisi ve "kamu alımlarında Avrupa tercihi" yer alıyor.

Ayrıca ücretlerin yükseltilmesi, işsizlik ve emeklilik sistemlerinde reform yapılması çağrısında bulundu ve kamu borcunu düşürme sözü verdi.

Kimler adaylığını açıkladı?

Fransa'da daha önce Yeşiller Partisinin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Yannick Jadot, Boyun Eğmeyen Fransa Haraketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour cumhurbaşkanı seçimine adaylığını açıklamıştı.

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.