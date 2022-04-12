Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in paylaşımı gündem oldu

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in sosyal medya hesabından siyahi bir kadınla paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

Le Pen, siyahi kadınla paylaştığı fotoğraftaki pozu nedeniyle ırkçılık konusu tekrar gündeme geldi. Basında yer alan haberlerde "siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf ettiği" iddia edildi.

Öte yandan Le Pen'in paylaştığı diğer fotoğraflarda siyahilerle arasında mesafe olmadığı görüldü.

Seçim ikinci tura kaldı

Fransa'da pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 12 aday yarıştı.

Buna göre, Macron oyların yüzde 28,1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu.

Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.

Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 2,1 oyda kaldı.

İlk turda ilk iki sırayı alan Macron ve Le Pen, 24 Nisan’da düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak.

İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs'a kadar görevini devralacak.

Macron ve Le Pen, 2017'de de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu ilk iki sırada bitiren adaylar olmuştu.

İkinci turda yüzde 66,1 oy alan Macron cumhurbaşkanı seçilmişti.