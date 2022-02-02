Fransa, Covid-19 önlemlerini gevşetiyor; açık havada maske takma zorunluluğu kalkıyor

Fransa, Covid-19 salgınıyla mücadele etmek amacıyla yürürlüğe giren önlemleri çarşamba gününden itibaren gevşetme kararı aldı.

Buna göre, uzun zamandır tartışma konusu olan açık havada maske takma zorunluluğu kalkacak.

Yeni alınan kararlar uyarınca, konser salonları ve müsabakaları izlemek isteyenler için konulan kapasite sınırı kaldırılacak. Bazı mesleklerde evden çalışma için getirilen zorunluluk iptal edilecek. Bunun yerine evden çalışma sadece tavsiye edilecek.

Ortalama günlük vaka sayısı 322 bin

Fransa’da 16 Şubat‘tan itibaren aralık ayında kapatılan gece kulübü ve diskoteklerin faaliyetlerine izin verilmesi bekleniyor. Konser ve spor müsabakalarını ayakta izlemek, barlarda ayaktaki müşterilere hizmet vermek 16 Şubat’tan itibaren mümkün olacak. Statlarda, sinemalarda ve toplu taşıma araçlarında yemek ve içmek yine bu tarihten sonra serbest bırakılacak.