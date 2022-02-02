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Koronavirüs

Fransa, Covid-19 önlemlerini gevşetiyor; açık havada maske takma zorunluluğu kalkıyor

Yeni alınan kararlar uyarınca, konser salonları ve müsabakaları izlemek isteyenler için konulan kapasite sınırı kaldırılacak

02 Şubat 2022 22:00

Fransa, Covid-19 salgınıyla mücadele etmek amacıyla yürürlüğe giren önlemleri çarşamba gününden itibaren gevşetme kararı aldı.

Buna göre, uzun zamandır tartışma konusu olan açık havada maske takma zorunluluğu kalkacak.

Yeni alınan kararlar uyarınca, konser salonları ve müsabakaları izlemek isteyenler için konulan kapasite sınırı kaldırılacak. Bazı mesleklerde evden çalışma için getirilen zorunluluk iptal edilecek. Bunun yerine evden çalışma sadece tavsiye edilecek.

Ortalama günlük vaka sayısı 322 bin

Fransa’da 16 Şubat‘tan itibaren aralık ayında kapatılan gece kulübü ve diskoteklerin faaliyetlerine izin verilmesi bekleniyor. Konser ve spor müsabakalarını ayakta izlemek, barlarda ayaktaki müşterilere hizmet vermek 16 Şubat’tan itibaren mümkün olacak. Statlarda, sinemalarda ve toplu taşıma araçlarında yemek ve içmek yine bu tarihten sonra serbest bırakılacak.

Fransa’da geçen hafta ortama 366 bin olan vaka sayısı, bu hafta ortalama 322 bine düştü.

Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı salı günü itibarıyla 130 bin 931'e çıktı. Hastanelerde 3 bin 700'ü yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 374 kişinin tedavisine devam ediliyor.

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