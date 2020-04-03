Fransa, Covid-19 hastalarını sıtma ve HIV ilaçlarının ölümcül yan etkilerine karşı uyardı

Fransa, yeni tip Koronavirüs'ün yol açtığı Covid-19 üzerinde etkisi test edilen sıtma ve HIV ilaçlarının "ölümcül" yan etkilerine karşı uyarıda bulundu.

Euronews'te yer alan habere göre Ulusal İlaç Güvenliği Kurumu Başkanı Dominique Martin, Covid-19'lu 30 hastanın sıtma ilacı Plaquenil'i kullanmalarının ardından kalple ilgili ciddi yan etkiler geliştirdiğini ifade etti. Kurum, doktor denetimi olmadan bu ilaçları kullandığı düşünülen 3 kişinin ölümünün ardından sıtma, lupus ve romatoid artrit tedavisinde etkili olan ilaçların reçete ya da denetim olmadan kullanılmaması çağrısı yaptı.

Birçok ülkede Covid-19'a karşı denenen bu ilaçlar, ciddi yan etkiler yaratabiliyor. Sağlık yetkilileri, ilaçların tıbbi denetim olmadan kullanılması halinde kalp krizine ve ölüme neden olabildiğini belirtiyor. En son Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi plaquenil nedeniyle hayatını kaybetmişti.