T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa, cihatçılarla mücadele için Müslümanlardan yardım istiyor

“Eğer İslam, Cumhuriyet'e kamusal özgürlüklerle mücadelede yardım etmezse, Cumhuriyetin de ibadet özgürlüğünü garanti altına alması zorlaşır”

01 Ağustos 2016 21:24

Fransa'da, Başbakan Manuel Valls ve onlarca önde gelen Fransız Müslüman, gençlerin radikalleşmesini engellemek için ulusal düzeyde ana akım İslam'ın desteklenmesi çağrısında bulundu.

Manueal Valls ve 41 Müslüman, 2005'te kurulan ve daha sonra kapatılan Fransa Müslüman Vakfı'nın tekrar açılmasını istedi.

Valls, Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan makalesinde İslam'ın kendisine içerden zarar veren akımlara karşı mücadelesini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Başbakanı, bu amaca ulaşmak için İslam ile gerçek bir ortaklığa gidilmesi gerektiğini ve Fransa Müslüman vakfına merkezi bir rol verilmesi gerektiğini söyledi.

Valls, "Eğer İslam, Cumhuriyet'e kamusal özgürlüklerle mücadelede yardım etmezse, Cumhuriyetin de ibadet özgürlüğünü garanti altına alması zorlaşır." dedi.

Yine Journal du Dimanche gazetesine yazan Fransız Müslümanlar ise "Sesimizi yükseltmeliyiz çünkü İslam kamusal bir mesele haline gelmiş durumda ve mevcut durum tolere edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

Valls Nice'de yuhalanmıştı

Ancak Valls ve bazı Müslümanların cinayet sonrası yaptıkları çağrıya, Fransa'da tepkiler de geldi.

Sağcı iki siyasetçi, Cumhuriyetçi Eric Ciotti ve Christian Estrosi, Valls'in Nice'de Suudi Arabistan'ın finanse ettiği caminin açılmasını engelleyemediğini söyledi.

Valls, Nice'de bir militanın kullandığı kamyonu kalabalıkların üstüne sürüp 84 kişiyi öldürdüğü saldırının ardından düzenlenen anma töreninde yuhalanmıştı.

Avrupa'da Suudi Arabistan tarafından desteklenen Vahabi İslam'ın yaygınlaşmasına karşı kaygılar artıyor.

Fransız hükümeti 2004 yılında, ülkedeki imamların Fransızca öğrenmelerini ve eğitimlerini ilerletmeleri şart koşmuştu.

Hükümet Fransa'da imamlık yapanların çoğunun ülke dışından geldiklerini söylüyor.

ETİKETLER

fransamüslümancihatçıyardım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24