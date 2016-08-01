Fransa, cihatçılarla mücadele için Müslümanlardan yardım istiyor

Fransa'da, Başbakan Manuel Valls ve onlarca önde gelen Fransız Müslüman, gençlerin radikalleşmesini engellemek için ulusal düzeyde ana akım İslam'ın desteklenmesi çağrısında bulundu.

Manueal Valls ve 41 Müslüman, 2005'te kurulan ve daha sonra kapatılan Fransa Müslüman Vakfı'nın tekrar açılmasını istedi.

Valls, Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan makalesinde İslam'ın kendisine içerden zarar veren akımlara karşı mücadelesini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Başbakanı, bu amaca ulaşmak için İslam ile gerçek bir ortaklığa gidilmesi gerektiğini ve Fransa Müslüman vakfına merkezi bir rol verilmesi gerektiğini söyledi.

Valls, "Eğer İslam, Cumhuriyet'e kamusal özgürlüklerle mücadelede yardım etmezse, Cumhuriyetin de ibadet özgürlüğünü garanti altına alması zorlaşır." dedi.

Yine Journal du Dimanche gazetesine yazan Fransız Müslümanlar ise "Sesimizi yükseltmeliyiz çünkü İslam kamusal bir mesele haline gelmiş durumda ve mevcut durum tolere edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

Valls Nice'de yuhalanmıştı

Ancak Valls ve bazı Müslümanların cinayet sonrası yaptıkları çağrıya, Fransa'da tepkiler de geldi.

Sağcı iki siyasetçi, Cumhuriyetçi Eric Ciotti ve Christian Estrosi, Valls'in Nice'de Suudi Arabistan'ın finanse ettiği caminin açılmasını engelleyemediğini söyledi.

Valls, Nice'de bir militanın kullandığı kamyonu kalabalıkların üstüne sürüp 84 kişiyi öldürdüğü saldırının ardından düzenlenen anma töreninde yuhalanmıştı.

Avrupa'da Suudi Arabistan tarafından desteklenen Vahabi İslam'ın yaygınlaşmasına karşı kaygılar artıyor.

Fransız hükümeti 2004 yılında, ülkedeki imamların Fransızca öğrenmelerini ve eğitimlerini ilerletmeleri şart koşmuştu.

Hükümet Fransa'da imamlık yapanların çoğunun ülke dışından geldiklerini söylüyor.