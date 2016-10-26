Fransa: Calais’deki mülteci kampı tamamen boşaltıldı

Kampta çıkarılan bir dizi yangın kampı harabeye çevirdi ve orada kalan son mülteciler de akşam saatlerinde otobüslerle Fransa’nın başka bölgelerine sevk edilmeye başladılar. Calais Valisi Fabienne Buccio önce kimsenin kampta kalmadığını açıklamıştı, ancak gazetecilerin kampta hâlâ çok sayıda mülteci gördüklerini söylediklerinde, “Akşam saatlerinde de çalışarak tahliyeleri sona erdireceğiz” diye yanıt verdi.

Bazı mülteciler göz altına alındı

Tahliye işlemi devam ederken kamptaki mülteciler sabaha karşı yangın çıkardılar, bazı gaz tüpleri patladı ve bir yardım kuruluşunun aracı alev alarak tahrip oldu. Kamptan yükselen alevler ve dumanlar nedeniyle kalmakta ısrar eden son mülteciler de kampı terk ettiler. Bunlardan bazıları kundaklama ve kundaklamaya teşebbüs suçlarından gözaltına alındı.

Fransız makamları pazartesi günü “Jungle” (Vahşi Orman) adı verilen kampı tahliye etmeye başlamıştı. Tahliyenin ikinci gününde kamptaki boş kulübeler ve çadırlar söküldü. Bu işlemler Çarşamba günü de devam etti ve işçiler kepçelerle yıkıntıları kaldırdılar. Önümüzdeki günlerde kampın tamamen yıkılması işlemlerinin hızlandırılacağı açıklandı.

Mülteciler İngiltere'ye geçmek istiyorlar

İngiltere'ye geçmek isteyen sığınmacıların geçiş güzergahı olan kampta, tahliye işlemleri öncesi -tahminlere göre- 8 binden fazla mülteci kalıyordu. Reşit olmayan yaştaki çocukların kampın çevresindeki konteynırlara yerleştirileceği, bazılarının ise İngiltere tarafından kabul edilmesinin olası olduğu açıklandı.

Ancak çok sayıda mülteci bölgeyi terk etmek istemiyor ve hâlâ İngiltere'ye geçmenin hayalini kuruyorlar. Bu nedenle kamptan ayrılan çok sayıda mülteci kampın yakınlarındaki bölgelerde kalmak istediklerini açıklamışlardı.

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afp/dpa/ÇA/BÖ