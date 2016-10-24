Fransa Calais mülteci kampını kapatıyor

Fransa, yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı, "orman" olarak bilinen Calais'deki mülteci kampını yaşam koşulları insani olmadığı gerekçesiyle bugün boşaltıyor.

Kampta kalanların, Fransa'daki diğer mülteci merkezlerine yerleştirilmesi planlanıyor. Salı günü de iş makinelerinin göçmenlerin kaldığı çadır ve barınakları temizlemesi bekleniyor.

Ancak, bazı göçmenler, kamptan ayrılmaları halinde İngiltere'ye gitme şansını kaybedeceklerini düşünüyor ve bu nedenle de kamptan ayrılmak istemiyor. Kampta ağırlıklı olarak Afgan, Ortadoğulu ve Afrikalı göçmenler bulunuyor.

Pazar gecesi bazı göçmenler kampın kapatılmasına protesto eylemi düzenledi. Eyleme müdahale eden polis ile protestocular arasında kısa süreli çatışma yaşandı.

Avrupa Birliği mülteci anlaşması kapsamında göçmenler sadece ayak bastıkları topraklara sığınma talebinde bulunabiliyor. Calais'de kalan göçmenlerin önemli bir kısmı İngiltere'ye geçmek istiyor.

Kampla ilgili en büyük sıkıntıyı kimsesiz çocukların akıbeti oluşturuyor. İngiltere, sayısının yaklaşık 1.300 olduğu tahmin edilen kimsesiz çocuğun bir kısmını kabul etmeye başladı.

En kırılgan nüfusa iltica etme hakkı tanıyan "Dubs anlaşması" kapsamında İngiltere'de aile bağları bulunmayan ilk grup mülteci ülkeye giriş yaptı.

Yardım kuruluşları, kampta kalan reşit olmayan çocukların hangilerinin İngiltere'ye gönderileceğinin tespit edilmesi için yapılan mülakatlarda Fransız devletine yardım ediyor.

Kamp boşaltılıp çadırlar toplanırken, çocukların akıbetlerine karar verilene kadar güvenli bir yerde tutulmaları için barınağa dönüştürülen konteynırlara yerleştirileceği açıklandı. Bu nedenle, şu anda bu konteynırlarda yaşayan göçmenler tahliye edilmeye başlandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Güç kullanmak istemiyoruz ancak göçmenlerin ayrılmayı reddetmesi ya da STK'ların (sivil toplum kuruluşu) sorun çıkarması halinde polis müdahale etmek durumunda kalabilir" dedi.