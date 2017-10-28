Fransa Büyükelçisi Fries, ailesiyle Şanlıurfa'yı gezdi

ŞANLIURFA, (DHA) - FRANSA\'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, ailesiyle birlikte Şanlıurfa’da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ailesiyle birlikte Şanlıurfa’ya geldi. Fries, yoğun güvenlik önlemi ve karşılama için protokol heyetini kabul etmedi. Sadece bir vatandaş gibi Şanlıurfa’ya gelen Fries, ilk olarak kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe’yi gezdi. Çatı kaplama projesinin devam ettiği Göbeklitepe’de incelemede bulunan büyükelçi Fries ve beraberindeki heyete Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan eşlik etti. Charles Fries daha sonra Şanlıurfa Müze Kompleksi, kentin simgesi olan Balıklıgöl ve Hazreti İbrahim\'in dünyaya geldiği rivayet edilen makamı ziyaret etti. Büyükelçi Fries, kentteki çarşıları da gezdikten sonra Harran İlçesi\'ndeki konik kubbeli evleri ve dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu alanı gezdi.

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