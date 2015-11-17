Fransa bölgeye uçak gemisi gönderdi



Paris'teki terör saldırılarının ardından Fransa hükümeti uçak gemisi "Charles de Gaulle"un Basra Körfezi yerine Doğu Akdeniz'e sevk edileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı François Hollande hafta başında parlamentoda yaptığı konuşmada "Charles de Gaulle" adlı uçak gemisinin Perşembe günü bölgeye hareket edeceğini ve böylece Fransa'nın hareket kabiliyetinin üç katına çıkacağını söyledi.

"Charles de Gaulle"de 26 savaş uçağı bulunuyor. Suriye'deki IŞİD mevzilerini bombalamak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de de 12 savaş uçağı üslendiren Fransa'nın sorti sayısını arttırması bekleniyor.

Uçak gemisinin Doğu Akdeniz'de üslendirilmesiyle savaş uçakları ile operasyon bölgesi arasındaki mesafe kısalmış olacak.