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Fransa Bisiklet Turu'nun kazanını foto finiş belirledi

Avustralyalı sporcusu Michael Matthews Fransa Bisiklet Turu şampiyonu oldu

19 Temmuz 2017 00:01

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını, Sunweb takımının Avustralyalı sporcusu Michael Matthews kazandı.

Fransa'nın Le Puy-en-Velay ile Romans-sur-Isere yerel idareleri arasındaki 165 kilometrelik parkurda düzenlenen 16. etabı, 3 saat 38 dakika 15 saniyede bitiren Matthews birinciliğe ulaştı.

Kazananın foto finişle belli olduğu yarışta 26 yaşındaki Matthews, bu yıl ikinci etap birinciliğini elde ederken, Norveçli Edvald Boasson Hagen ikinci, Alman John Degenkolb ise üçüncü oldu.

Kariyerinde daha önce 3 kez Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Sky takımından Büyük Britanyalı Christopher Froome, 68 saat 18 dakika 36 saniyelik derecesiyle genel klasman liderliğini korudu.

Tura, yarın koşulacak 183 kilometrelik La Mure-Serre Chevalier etabıyla devam edilecek. 

Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.

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