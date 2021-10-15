Fransa Bisiklet Turu'nda yarışçıların kaza yapmasına neden olan seyirciye 4 ay hapis cezası

Bisiklet sporunun en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu'nda onlarca yarışçının kaza yapmasına neden olan seyirci, çıkarıldığı mahkemece 4 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa Bisiklet Turu yarışında, yarışçıların önüne geçerek kameraya karton pankart göstermeye çalışan ve bu esnada onlarca yarışçının kaza yapmasına neden olan seyirci, hakim karşısına çıkarıldı.

Bretonyalı, 31 yaşındaki bir kadın olduğu belirtilen seyirci, Brest kentinde görülen duruşmada 4 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Kadın, kazaya neden olduğu sırada olay yerinden kaçtı ve polise teslim olmadan önce 4 gün saklandı.

Duruşmada, insan hayatını tehlikeye atmak ve kasıtsız yaralanmalara neden olmakla suçlandı.

Kadın, yaptığından ötürü 'aptal' hissettiğini belirtirken, avukatarı da konuya dünya çapında oluşan ilginin ve ardından internette başlayan tacizin, kadının zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yarattığının altını çizdi.

"Kişiliğimin tamamen zıttı"

Kaıdn, duruşmada "Utanıyorum. Tüm bu yaşananlar benim kişiliğimin tamamen zıttı" ifadelerini kullandı.

Biniciler Sendikası'nı (CPA) temsilen duruşmaya katılan bir avukat, "Halk bisiklet yarışlarında önem teşkil eder, bu şekilde kalmalı, ancak binicilerin fiziksel bütünlüğüne saygı gösterilmelidir" diye konuştu.

Avukat, "Bu vaka; fotoğraf ve videolarla kendilerini öne çıkarmak isteyen insanlara neler olabileceğinin göstergesidir. Bu asgari bir sağduyu ile yapılsaydı olurdu ama orada durum böyle değildi" değerlendirmesini yaptı.