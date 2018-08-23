T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fransa bileşik PMI Ağustos'ta 55.1 olarak beklentinin üzerinde gerçekleşti

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ağustos (DHA) – Fransa Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos’ta 55

23 Ağustos 2018 13:32

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ağustos (DHA) – Fransa Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos’ta 55.1 olarak gerçekleşti, beklenti 54.6 idi.
HIS Markit verilerine göre ayrıca, Fransa servis PMI’ı Temmuz’daki 54.9 düzeyinden Ağustos’ta 55.7’ye ve Fransa imalat PMI’ı ise Temmuz’daki 53.3 düzeyinden Ağustos’ta 53.7’ye yükseldi.
Özellikle servis ve imalat sektörlerinde görülen hızlı büyüme, PMI verilerinin son dört aydır düzenli olarak artmasına imkân tanıdı. Ayrıca iç piyasalardaki talep artışının yanında, ihracat siparişlerinde Ağustos’ta yeniden artış gözlemlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAğustos DHAFransa Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi PMI AğustostaHIS MarkitFransaPMIı TemmuzdakiAğustostaPMIıTemmuzdakiPMIAyrıca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24