Fransa: Batı, Rusya ile savaş istemiyor

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Fransa Dışişleri Bakanı Florence Parly, Rusya'nın da bir nükleer güç olduğuna dikkat çekerek, "ABD de Avrupa ülkeleri de onlarla savaş istemiyor" dedi.

Fransa'da bir radyo programına konuk olan Parly, "Biz Rusya'ya savaş ilan etmedik. Herhangi bir Avrupa devleti veya ABD'nin de Rusya ile savaşmak istediğini düşünmüyorum" derken, "Bizim hedefimiz ateşkesi sağlamak" ifadelerini kullandı.

Fransız Bakan, hem NATO'nun hem de Rusya'nın nükleer silahları olduğuna dikkat çekerek, "Nükleer silahlar caydırıcılık içindir, asla kullanılmamalıdır" dedi.

Parly, Fransa'nın Ukrayna'ya savunma ekipmanı sağladığını belirtirken, NATO'nun önceliğinin üye ülkeler olduğunu ifade etti.