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Spor

Fransa basını: Koronavirüs testi pozitif çıkan Reims takım doktoru Bernard Gonzalez yaşamına son verdi

Doktor Gonzalez, eşiyle birlikte karantinadaydı

06 Nisan 2020 11:11

Fransa basını Ligue 1 ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzalez'ın yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını öğrendikten sonra intihar ettiğini yazdı.

Le Parisien, Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinaya alınan Reims kulübü doktoru 51 yaşındaki Bernard Gonzalez’ın intihar ettiği duyuruldu.

Eşiyle birlikte evinde karantina altına alınan takım doktoru Bernard Gonzalez bir mektup bırakarak hayatına son verdiği belirtildi. 

Reims Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yapan başkan Jean-Pierre Caillot şu ifadeleri kullandı: ”Haberi duyunca hayrete düştüm. Gonzalez bu kulübe 20 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak hizmet ediyordu. Bu salgın Reims’den bir kişilik ve bizi terk eden harika bir profesyoneli aldı. Hepimizi etkiledi. Kulübün en sert dönemlerinde gönüllü olarak çalışmıştı. Hatıralarımızda güçlü bir figür olarak kalacak. Kulüp üyeleri ailesine başsağlığı diler.”

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