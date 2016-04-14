Fransa Başbakanı: Üniversitede başörtüsü yasağından yanayım

Fransa Başbakanı Manuel Valls üniversitelerde başörtüsünün yasaklanmasından yana olduğunu ve Fransız halkının çoğunluğunun İslam'ın Cumhuriyet değerleriyle uyumsuz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Liberation gazetesine konuşan Sosyalist Başbakan üniversitede başörtüsünün yasaklanması konusundaki soruya "Bu yapılmalı" dedi, ancak anayasanın böyle bir yasak koymayı zorlaştırdığını belirtti.

Ama diğer Sosyalist bakanlar Valls'ın sözlerine vakit geçirmeden yanıt verdi ve Yükseköğrenim Bakanı Thierry Mandon "Üniversitelerde başörtüsüyle ilgili bir yasaya gerek yok. Öğrenciler yetişkin bireyler ve başörtüsü takma hakları var. Başörtüsü Fransız toplumunda yasak değil" diye konuştu.

Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem de üniversitelerde başörtüsü yasağını desteklemediğini söyledi ve öğrencilerin "din ve vicdan özgürlüklerine sahip olduklarını ve istediklerini yapabileceklerini" belirtti.

Geçmişte de aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de bulunduğu sağcı politikacılar yükseköğrenimde başörtüsünün yasaklanmasını önermişti.

Ancak üniversiteler böyle bir yasağa şiddetle karşı çıkmışlar ve öğrencilerin istedikleri gibi davranabileceklerini, başörtüsü yüzünden ayrımcılığa uğramalarının yasa dışı olacağını vurgulamışlardı.

Başbakan Manuel Valls Liberation gazetesindeki röportajında İslam’la ilgili sözleri nedeniyle de eleştiriye uğradı.

Valls "Büyük bir dünya dini ve Fransa'daki ikinci en yaygın din olan İslam'ın Cumhuriyet, demokrasi, değerlerimiz, kadın ve erkek eşitliğiyle uyumlu olduğunu gösterebilmemizi istiyorum" dedi.

Valls, "İslam'ın şu ana dek Fransız değerleriyle uyum gösteremediğini mi kast ediyorsunuz?" şeklindeki soruya ise "Belli insanlar buna inanmak istemiyor. Fransa vatandaşlarının çoğunluğu bundan şüpheli ama ben başarılabileceğine inanıyorum" yanıtını verdi.