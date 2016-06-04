T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da sel felaketi; 4 kişi öldü, 24 yaralı

Seine Nehri'ndeki suyun yavaş ve düzenli olarak çekilmeye başladığı açıklandı

04 Haziran 2016 20:57

Fransa Başbakanı Manuel Valls, şiddetli yağışların neden olduğu sel nedeniyle şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı'nda kurulan kriz merkezini ziyaret eden Valls, basına yaptığı açıklamada; "Sel felaketinin insani açıdan ağır sonuçları oldu. Hükümet, sel felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Valiliklerin ilave yardım talepleri karşılandı." ifadelerini kullandı. 

 

"Suyun normal seviyeye gelmesi 
birkaç gün alacak"

 

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; yaklaşık 20 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini kaydeden Valls, felaketten etkilenen bazı bölgelere yardım aracıyla askeri birliklerin de gönderildiğini bildirdi.

Paris’te su taşkını tehlikesi ile ilgili bilgi veren Başbakan Valls, dün akşam Seine Nehri’ndeki su seviyesinin 6,10 metrede kaldığını belirtti. Valls, nehirdeki suyun yavaş ve düzenli olarak çekilmeye başladığını ancak suyun normal seviyelere gelmesinin birkaç gün daha alabileceğini belirtti.

ETİKETLER

FransaselSeine NehriFransa Başbakanı

İlgili Haberler

Fransa selle mücadele ediyor; Seine Nehri taştı

Seine Nehri'nin normal seviyesinden 6 metre daha yükseleceği bildirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24