Fransa'da sel felaketi; 4 kişi öldü, 24 yaralı

Fransa Başbakanı Manuel Valls, şiddetli yağışların neden olduğu sel nedeniyle şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nda kurulan kriz merkezini ziyaret eden Valls, basına yaptığı açıklamada; "Sel felaketinin insani açıdan ağır sonuçları oldu. Hükümet, sel felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Valiliklerin ilave yardım talepleri karşılandı." ifadelerini kullandı.

"Suyun normal seviyeye gelmesi

birkaç gün alacak"

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; yaklaşık 20 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini kaydeden Valls, felaketten etkilenen bazı bölgelere yardım aracıyla askeri birliklerin de gönderildiğini bildirdi.

Paris’te su taşkını tehlikesi ile ilgili bilgi veren Başbakan Valls, dün akşam Seine Nehri’ndeki su seviyesinin 6,10 metrede kaldığını belirtti. Valls, nehirdeki suyun yavaş ve düzenli olarak çekilmeye başladığını ancak suyun normal seviyelere gelmesinin birkaç gün daha alabileceğini belirtti.