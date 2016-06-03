Fransa selle mücadele ediyor; Seine Nehri taştı

Günlerdir devam eden yoğun yağış nedeniyle Paris'te bugün sel sularının en yüksek düzeye ulaşacağı ve Seine Nehri'nin normal seviyesinden 6 metre daha yükseleceği bildirildi.

Dünyaca ünlü Louvre ve Orsay müzeleri paha biçilmez eserlerin güvenli bir yere taşınması için kapatıldı.

Seine Nehri kıyısına acil önlem bariyerleri konmasına karşın bazı bölümlerde nehir setinden taştı.

2030'a kadar küresel düzeyde sellerin etkisi 3 kat artacak

Paris'in merkezinde Seine kıyısından geçen tren seferleri de iptal edildi.

Başkent Paris'te ve Fransa'nın orta kesimlerinde 25 bin kişi de elektriksiz.

Nemours kentinde 3 bin kişi şehir merkezinden tahliye edildi. Kentin içindeki Loing Nehri 1910 yılındaki sel felaketinden bu yana görülmemiş seviyeye çıktı.

Loiret bölgesinde üç günde 6 haftalık sağanak yağmur yağınca yollar batmış ve sürücüler araçlarını bırakarak kaçmıştı.

Orta Avrupa yağmura teslim

Fransa ve Almanya'da yaşanan sel felaketi yüzünden 11 kişi öldü ve binlerce insan evlerinden oldu.

Hava raporlarına göre Fransa'dan Ukrayna'ya kadar tüm Orta Avrupa'da haftasonunda da yoğun yağış bekleniyor.

Bazı bölgelerde yağışlar birkaç saat içinde 50mm düzeyinde kuvvetli sağanak halinde olacak.

Güney Almanya'nın bazı kasabaları harap olurken yoğun yağışlardan Belçika ve Polonya da etkilendi.

Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande, hava koşullarının ciddi bir iklim sorunu ve küresel bir mesele olduğunu söyledi.

Hollande en kötü etkilenen bölgeler için doğal afet nedeniyle olağanüstü hal ilan edecek.

Almanya yasta

Almanya'da ise son günlerde 9 kişi öldü ve birkaç kişi de kayboldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ölenler için ülkenin yas tuttuğunu söyledi. Ülkenin güneyindeki Bavaria'da 78 yaşında bir kadın, 56 yaşındaki kızı ve 28 yaşındaki torunu evlerinin bodrum katında boğulmuş olarak bulunmuştu.

Hafta içinde Almanya'nın güneyinde dört kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.